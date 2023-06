Autofahrerin übersieht anderen Wagen – es kommt zum Zusammenstoß

Beim Einbiegen in eine Straße in Bad Wörishofen hat eine 84-Jährige ein anderes Auto übersehen. Der Unfall ging glücklicherweise glimpflich aus.

In der Hochstraße in Bad Wörishofen hat es am Dienstagvormittag gekracht: Wie die Polizei berichtet, wollte eine 84-jährige Autofahrerin aus der Bürgermeister-Möckel-Straße auf die Hochstraße einfahren, übersah dabei jedoch das vorfahrtsberechtigte Auto eines 44-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 6000 Euro. (mz)