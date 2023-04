Autoknacker scheitert in Bad Wörishofen an der Fahrertür

Ein versuchter Aufbruch eines Autos an der Hartenthaler Straße in Bad Wörishofen beschäftigt die Polizei.

In Bad Wörishofen hat jemand versucht, ein Auto aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei stellte der Besitzer des Wagens am Mittwoch gegen Mittag fest, dass von dem Auto ein Kennzeichen abmontiert und gestohlen wurde. Außerdem hatte jemand versucht, die Fahrertür des Wagens aufzubrechen. Allerdings klappte das nicht. Der Wagen stand auf dem Parkplatz am Ende der Hartenthaler Straße. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)