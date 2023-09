Autos stoßen an Einmündung zusammen

Zwei Autos sind in der Gartenstadt in Bad Wörishofen zusammengestoßen. Unfallursache war wohl ein Fehler beim Abbiegen.

In Bad Wörishofens Stadtteil Gartenstadt hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer habe beim Einbiegen vom Söllereckweg in die Straße Am Eichet die Vorfahrt nicht beachtet, teilte die Polizei mit. Sein Auto stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Allerdings wurden beide Autos stark beschädigt. Der Schaden liege im hohen vierstelligen Bereich, so die Polizei. (mz)