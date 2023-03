Autos stoßen in Bad Wörishofen zusammen

Ein Auto gerät in Kirchdorf bei Bad Wörishofen in den Gegenverkehr. Der Unfall auf der Kirchdorfer Straße endet aber glimpflich.

In Bad Wörishofen sind zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei geriet ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen am Montag in den Gegenverkehr auf der Kirchdorfer Straße. Sein Wagen stieß dabei mit dem entgegenkommenden Auto eines 33-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Auch die Schäden an den Autos halten sich in Grenzen. Die Polizei bezifferte die Schadenshöhe mit etwa 500 Euro. Beschädigt wurden Außenspiegel an beiden Autos. (AZ)

