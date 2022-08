Bad Wörishofen ehrt Alois Epple mit der Verdienstmedaille

Plus Bad Wörishofen zeichnet einen Mann aus, der unermüdlich an Kneipps Erbe arbeitet. Neues gibt es zum Kneipp-Museum.

Der Förderverein Kneipp-Museum hatte bei seiner Mitgliederversammlung eine besondere Überraschung parat. Im Mittelpunkt stand plötzlich Alois Epple. Bürgermeister Stefan Welzel zeichnete ihn mit der Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen aus.