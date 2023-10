Bad Wörishofen

12:19 Uhr

Bad Wörishofen erlaubt Solarzäune, zieht aber enge Grenzen

Plus Sonnenstrom vom Zaun, das ist in Bad Wörishofen möglich. Wer einen Solarzaun will, muss sich aber an die neuen Regeln halten.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Solaranlagen auf dem Dach, auf der Garage, als Carport oder am Balkon - warum eigentlich nicht auch als Zaun? In Bad Wörishofen ist das jetzt erlaubt. Allerdings setzt der Bauausschuss enge Grenzen.

Die neue Ortsgestaltungssatzung von Bad Wörishofen wurde gerade erst beschlossen, da stand schon die erste Änderung an. Der Grund dafür war die Anfrage an die Stadt, ob ein Solarzaun errichtet werden darf. Diesen besonderen Punkt der Energiewende hat Bad Wörishofen noch nicht geregelt. Doch dieser blinde Fleck ist jetzt behoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen