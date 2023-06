Bad Wörishofen feiert das Südtirol-Fest

Bad Wörishofen will mit Deutschlands größtem und authentischstem Südtirol-Fest glänzen. Was geboten wird.

Mit Superlativen geizen die Organisatoren nicht: "Deutschlands größtes und authentischstes Südtirol-Fest" soll es werden, am Donnerstag, 15. Juni, geht es los. Dabei werden auch Spenden für die Ukraine-Hilfe gesammelt.

Vom 15. Juni bis zum Sonntag, 18. Juni, verwandelt sich Bad Wörishofens Bahnhofstraße in ein kleines Stückchen Südtirol. Dass es authentisch ist, dafür sorgt Organisator Luis Hillebrand. Der Hotelier ist Südtiroler und ein großer Botschafter seiner Heimat in Bad Wörishofen.

Ihm kommt es auch auf die Optik an. Original Südtiroler Dachschindeln von Ultentaler Bauernhöfen verzieren die Dächer der Hütten beim Südtirol-Fest. Verkauft werden natürlich die bekannten Spezialitäten wie Speck, Almkäse oder Honig. Wein und Schnäpse fehlen auch nicht. Für Stimmung sorgen unter anderem die Bands Vollgas und Sauguat aus Südtirol und DJ Tommy M. Neu dabei ist heuer die Band G2Music. Hillebrand, der schon einen Hilfstransport in die Ukraine angeführt hatte, will auch Geld für die Menschen dort sammeln. Von jeder verkauften Flasche Wein geht ein Euro in diesen Topf.

Das Programm des Südtirol-Fests in Bad Wörishofen:

Donnerstag, 15. Juni, 16 bis 22 Uhr: Warm-up mit Liveband G2Music

G2Music Freitag, 16. Juni, 16 bis 23 Uhr: Liveband Vollgas aus Südtirol und DJ Tommy M. ; um 17 Uhr offizielle Eröffnung des Festes durch den Bürgermeister Stefan Welzel

Vollgas aus und DJ ; um 17 Uhr offizielle Eröffnung des Festes durch den Bürgermeister Samstag, 17. Juni, 11 bis 23 Uhr: Liveband Vollgas, Goaslschnellen mit Sebastian, DJ Tommy M.

Vollgas, Goaslschnellen mit Sebastian, DJ Sonntag , 18. Juni, 11 bis 18 Uhr: Südtiroler Liveband Sauguat und die Woringer Alphornbläser.

