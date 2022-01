Bad Wörishofen gibt bei der Elektromobilität Gas

Die Stadtwerke Bad Wörishofen bauen die Ladeinfrakstruktur für Elektroautos in Bad Wörishofen massiv aus. Man verschaffe sich damit einen Vorteil, sagt Bürgermeister Stefan Welzel. Die Nutzungszahlen steigen enorm.

Wer mit einem Elektroauto in Bad Wörishofen unterwegs ist, wird künftig schneller Lademöglichkeiten finden. Die Stadtwerke Bad Wörishofen bauen die Ladeinfrastruktur massiv aus. „Bad Wörishofen verschafft sich damit einen wichtigen Vorsprung“, findet Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU). Der Bedarf scheint da zu sein. Die Lademengen in Bad Wörishofen haben sich binnen Jahresfrist verdreifacht.

Die Verkehrswende kommt ins Rollen: deutsche Autokäufer entscheiden sich immer öfter für Pkw mit elektrischen Antrieben. „Im Jahr 2021 lag der Anteil von E-Autos und Hybriden bei Neuzulassungen laut Kraftfahrtbundesamt bei rund 43 Prozent“, teilen die Stadtwerke mit. Rund 14 Prozent der neu zugelassenen Autos waren demnach Elektroautos und 29 Prozent Hybridfahrzeuge, davon 12 Prozent Plug-in-Hybride. Benzinantriebe kamen auf rund 37 Prozent, Diesel auf 20 Prozent. „Zum 1. Juli 2021 gab es rund 440.000 vollelektrische E-Autos in Deutschland, bis Ende 2030 sollen nach es dem Willen der Regierung 15 Millionen sein, berichten die Stadtwerke.

E-Mobilität ist für Bad Wörishofen wichtig und zukunftsträchtig

Werkleiter Peter Humboldt glaubt gerade auch aufgrund der gemachten Erfahrungen an einen raschen Aufschwung der Elektromobilität. „Für die Kurstadt Bad Wörishofen ist die Elektromobilität ein wichtiger und zukunftsträchtiger Beitrag“, heißt es in der Mitteilung. Neben dem Elektrobus der Stadtwerke werden künftig auch immer mehr Gäste in Elektrofahrzeugen unterwegs sein.

„Die Stadtwerke leisten hier einen großen Beitrag, indem sie das öffentliche Ladenetz entsprechend der gemeinsam entwickelten Strategie in diesem Jahr massiv ausbauen“, lobt Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel. „Damit wird das attraktive und leistungsfähige Angebot nochmals deutlich erweitert. Der Weg zur nächsten Ladesäule wird merklich kürzer.“

In diesem Jahr werden die Stadtwerke über 160.000 Euro in die Elektromobilität investieren und dabei auch Gelder aus staatlichen Förderprogrammen in Anspruch nehmen. Voraussichtlich bis zum Herbst 2022 sollen weitere 28 Ladepunkte an öffentlichen Straßen und Plätzen dazukommen. Konkret bedeutet dies die Installation von 12 Doppel-Ladesäulen und vier Wallboxen.

In Bad Wörishofen sind immer mehr E-Autos unterwegs

In Bad Wörishofen nehme die Anzahl der Elektrofahrzeuge stetig zu, teilen die Stadtwerke mit. „Bei den Lademengen und Ladevorgängen konnten wir eine Verdreifachung im zweiten Halbjahr 2021 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 feststellen“, berichtet Werkleiter Peter Humboldt. „Die Auswertung der Ladepunkte ergab auch, dass die meisten Ladevorgänge – rund 92 Prozent – über Ladekarten abgerechnet wurden“, ergänzt Fabian Hildebrandt, der den Bereich Elektromobilität bei den Stadtwerken verantwortet. Bei lediglich acht der Ladevorgänge kam demnach eine Smartphone-App zum Einsatz. Derzeit stellen die Stadtwerke in den Parkhäusern Kurpromenade und Bahnhof jeweils zwei Wallboxen sowie vor dem Rathaus eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten zur Verfügung. Diese würden zu hundert Prozent mit Ökostrom versorgt, teilen die Stadtwerke mit. Auch im privaten Bereich geht der Ausbau der Elektromobilität voran. Im Jahr 2021 wurden 48 Inbetriebnahmen von privaten Wallboxen gemeldet, berichten die Stadtwerke. Diese Boxen liefern eine Gesamtleistung von 594 Kilowatt. Die Stadtwerke bieten künftig in Bad Wörishofen insgesamt 34 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos an. Die neuen Ladepunkte entstehen an stark frequentierten Punkten und beliebten Zielen der Stadt wie Hauptstraße, Klosterhof, Kurpark, Heuweg, Hochstraße, Berufliche Schulen, Therme und Stadtwerke. Auch in der Gartenstadt werden erstmals öffentliche Ladesäulen installiert. Im neu renovierten Parkhaus am Bahnhof kommen zu den bereits vorhandenen Ladepunkten vier weitere hinzu.

Die Regelung dieser Ladepunkte erfolgt erstmals durch ein intelligentes Lastmanagement, mit dem Ladeströme besser gesteuert werden können. Dabei wird die Ladeleistung passgenau auf die angeschlossenen Autos verteilt. (m.he, mz)