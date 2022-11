Bad Wörishofen hat ein neues Christkind

Eine zwölfjährige Kirchdorferin ist diesmal die Botschafterin Bad Wörishofens in der Weihnachtszeit. Der erste Auftritt steht schon fest.

Das neue Bad Wörishofer Christkind kommt aus Kirchdorf. Die Jury hat nun entschieden, wer Bad Wörishofens Weihnachtsmarkt eröffnen darf.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist bereits zum Greifen nah. Passend dazu präsentierte Bad Wörishofen am Freitag sein neues Christkind. Vivien Dean wird diese "ehrenvolle und schöne Aufgabe" übernehmen, wie Daniela Böhm vom Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen mitteilt. Dean habe mit einer kreativen und authentischen Bewerbung überzeugt.

Theater ist die große Leidenschaft der Gymnasiastin, die nun in die Rolle des Bad Wörishofer Christkinds schlüpft

In ihrer Freizeit ist die Zwölfjährige beim Leichtathletik und Töpfern aktiv. Ihre größte Leidenschaft ist jedoch das Theaterspielen. Sie hatte bereits Auftritte im Kneipp-Musical 2022 in Bad Wörishofen, war dort im "Volks" zu sehen, als Tänzerin und Kräuterkind. Auch im Schultheater am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim spielte sie bei „Der Zauberlehrling“ mit.

In ihrem Heimatort Kirchdorf hat Vivien Dean zum Nikolauseinzug auch schon die Rolle des Engels übernommen. „Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, als Engel in Kirchdorf die Süßigkeiten an die jüngeren Kinder zu verteilen, welche sich immer so gefreut haben“, erklärt Vivien. Deswegen ist sie schon sehr gespannt auf ihre Aufgabe als Christkind.

Ihren ersten Auftritt hat Vivien Dean am Samstag, 3. Dezember, bei der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Bad Wörishofens Fußgängerzone. Auf der Bühne des Musik-Pavillons am Kurhaus wird sie den Prolog sprechen und gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Welzel den Markt eröffnen.

Auch ein zweiter Termin im Christkind-Kalender steht schon fest: Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes wird sie als „Glücksfee“ fungieren und die Gewinner des diesjährigen Weihnachtsgewinnspiels ziehen. (mz)