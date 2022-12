Haus der Krippen: „Bad Wörishofen stellt Rom in den Schatten“

Plus Bischof Bertram Meier ist vom neuen Haus der Kunst und der Krippen in Bad Wörishofen begeistert. Die Einrichtung braucht jetzt allerdings Unterstützung.

Er könne es kaum fassen, sagte Bartholomäus Ernst am vergangenen Wochenende mehrmals. In Anwesenheit von zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Kultur und Kirche wurde das neue Haus der Kunst und der Krippen im Bad Wörishofer Norden eröffnet. Die neue Dauerausstellung begeisterte nicht nur die Ehrengäste – allen voran den Augsburger Bischof Bertram Meier und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek – sondern auch die ersten Besucherinnen und Besucher.