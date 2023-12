Bad Wörishofen ruft zu Böllerverzicht an Silvester auf

Die Kurstadt Bad Wörishofen regt an, an Silvester nicht zu böllern und stattdessen für die örtlichen Kindergärten zu spenden.

Feuerwerk zum Jahreswechsel hat eine lange Tradition. Für viele besteht ein besonderes Bedürfnis, das neue Jahr mit Böllern und Raketen zu begrüßen. Dadurch entstehen aber auch Feinstaub und Lärm, der für eine zunehmende Zahl an Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Kurstadt auch eine Belästigung darstellt. Besonders kleine Kinder, aber auch (Haus)Tiere reagieren auf den Lärm und die funkelnden Lichter empfindlich. Die Kurstadt Bad Wörishofen regt deshalb dazu an, die Thematik „Silvesterfeuerwerk“ und den eigenen Umgang damit neu zu hinterfragen und hieraus die jeweils persönlichen Rückschlüsse zu ziehen. Gerade in einer Kurstadt wie Bad Wörishofen sollte auf Feinstaub, Lärm, aber auch auf Müll zum Wohle der Bewohner sowie auch insbesondere auf die Kurgäste verzichtet werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die letzte Chance des Jahres, etwas Gutes zu tun"

Bürgermeister Stefan Welzel und der Umweltbeirat bitten gemeinsam, die Bürgerinnen und Bürger auf Raketen und Böller zum Jahreswechsel zu verzichten und stattdessen eine Spende in Höhe des eingesparten Betrages für unsere städtischen Kindertageseinrichtungen zu überweisen: " Silvester ist die letzte Chance des Jahres 2023, noch eine gute Tat zu vollbringen: Verzichten Sie heuer bewusst auf das Silvesterfeuerwerk und tun Sie stattdessen etwas Gutes für unsere Kita-Kinder."

Spenden unter dem Stichwort „Kita-Spende statt Böller“ auf das Konto der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG mit der IBAN-Nr.: DE85 7316 0000 0000 0007 28. Die Stadt stellt auch eine Spendenbescheinigung ab einer Summe von 300 Euro aus. (mz)

