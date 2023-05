Bad Wörishofen und andere Kurorte verkünden Aus für Schwäbische Bäderstraße

Seit 45 Jahren gibt es die Schwäbische Bäderstraße, doch bald ist sie Geschichte. Das Aus hatte sich zumindest in Bad Wörishofen bereits abgezeichnet.

Wer in der Region Allgäu, Bodensee, Oberschwaben unterwegs ist, kennt die Schilder: "Schwäbische Bäderstraße". Seit 45 Jahren gibt es die rund 180 Kilometer lange Route – doch nun ist Schluss. Das gilt auch für den Bäderradweg, der zum Beispiel Bad Wörishofen mit Bad Grönenbach verbindet. Die Schilder werden abgebaut.

Vor fast 45 Jahren schlossen sich die Gründungsorte Bad Wörishofen, Ottobeuren, Bad Grönenbach, Bad Schussenried, Bad Buchau, Bad Wurzach, Bad Waldsee und Aulendorf zur Arbeitsgemeinschaft "Schwäbische Bäderstraße" zusammen, heute gehört auch Überlingen dazu. Gemeinsam wollte man nicht nur die Chancen im Wettbewerb um Gäste verbessern. Die Bäderstraße war damals vor allem auch eine Initiative gegen Fluglärm, der den Kurorten zu schaffen machte. Dort geht es schließlich um Ruhe und Erholung.

1982 wurde die "Schwäbische Bäderstraße" dann erstmals mit Schildern kenntlich gemacht. Daran erinnerte die Gemeinschaft mit Sitz in Bad Grönenbach, als nun das Ende verkündet wurde. Das gilt nun auch für den Bäderradweg, der 2009 das Angebot der Schwäbischen Bäderstraße ergänzte. Von Bad Wörishofen aus können Radlerinnen und Radler in fünf Etappen nach Überlingen an den Bodensee strampeln. Die Etappe zwischen Bad Wörishofen und Bad Grönenbach ist 53,9 Kilometer lang. Etwa dreieinhalb Stunden ist man unterwegs. Auch diese Schilder werden abgebaut.

"Deutliche Ermüdungserscheinungen" bei der Bäderstraße festgestellt

Die Arbeit im Tourismus sei vielfältiger und schnelllebiger geworden. Zudem hätten sich mit der Oberschwaben Tourismus GmbH und der Allgäu GmbH starke Dachorganisationen gebildet, heißt es zur Begründung. "Die einzelnen Orte möchten ihre Aufgaben bündeln und stärker in der Verbandsarbeit aktiv werden." Deshalb beende man die Kooperation. Der Bäderradweg bleibt noch bis Ende 2023 ausgeschildert. Die Beschilderung der Schwäbischen Bäderstraße werde im Lauf der nächsten Jahre abgebaut, dies sei ein langjähriger Prozess.

Das Ende der Bäderstraße hatte sich zumindest in Bad Wörishofen schon angedeutet. Kurdirektorin Cathrin Herd hatte im November 2022 kritisiert, es fehle die gemeinsame Ausrichtung, sie stelle zudem "deutliche Ermüdungserscheinungen" fest. Den Bäderradweg hätte Herd gerne erhalten – sie wollte dafür aber nicht weiterhin 10.000 Euro pro Jahr für die Mitgliedschaft ausgeben.