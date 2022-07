Bad Wörishofen verneigt sich vor Katherine Mansfield

Neuseelands Botschafter und die Mansfield-Society kommen nach Bad Wörishofen. Die Pescatore-Kreuzung wird zum Mansfield-Platz.

Die Pescatore-Kreuzung ist bald Geschichte – namentlich. Die Fläche wird offiziell benannt, nach Katherine Mansfield. Die Schriftstellerin hatte Bad Wörishofen einst in ihrem Werk „In einer deutschen Pension“ verewigt. Nun wird Bad Wörishofen auch in anderer Form Mittelpunkt der Mansfield-Erinnerung, beim ersten Kongress der Mansfield-Society in Deutschland samt Besuch des Botschafters von Neuseeland.

Mansfield lebte 1909 ein halbes Jahr lang in Bad Wörishofen. Die Meisterin der Kurzgeschichte aus Neuseeland setzte der Kneippstadt in dieser Zeit ein literarisches Denkmal. Die ironischen Geschichten aus Bad Wörishofen begründeten die Weltkarriere der Autorin. Eigentlich wollte die Stadt die Pescatore-Kreuzung schon längst der Schriftstellerin widmen. Passiert ist noch wenig.

Das allerdings soll sich bald ändern. Man habe zwischenzeitlich eine Infotafel angebracht, berichtete Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Im Juli werde die Kreuzung beschildert. Immerhin werde zum Kongress der neuseeländische Botschafter erwartet. Der Umbau der Pescatore-Kreuzung zieht sich allerdings. Das liege vor allem daran, dass sich dort ein wichtiger Knotenpunkt von Versorgungsleitungen für die Stadt befinde. Das müsse sorgfältig geplant werden. Entstehen soll ein Kreisverkehr, damit der Verkehr an dieser viel befahrenen Stelle wieder flüssiger läuft.

Die Mansfield-Society bietet in Bad Wörishofen ein großes Programm, von Autorenlesungen bis Bildervortrag

Die Katherine Mansfield Society mit ihren Vorsitzenden Prof. Todd Martin und Dr. Janka Kascakova wird ab dem 16. Juli in Bad Wörishofen sein. „Katherine Mansfield: Germany and Beyond“ lautet das Thema. Am Samstag, 16. Juli, wird um 9.30 Uhr die Gedenktafel am Kathrin-Mansfield-Platz enthüllt. Die Umbenennung kam laut Kur- und Tourismusbetrieb auf Initiative des Verschönerungsvereins Bad Wörishofen zustande. Zahlreiche Veranstaltungen sind geplant, unter anderem Autorenlesungen im Guggerhaus (18. Juli) bei freiem Eintritt oder der Bildervortrag „1909 – Katherine Mansfield und der Kurort Wörishofen“ von Michael Scharpf, dem Vorsitzenden des Verschönerungsvereins Bad Wörishofen (18. Juli).

Schauplatz und Inspiration für Mansfields Geschichten war übrigens die „Villa Pension Müller“, später umbenannt in „Allgäuer Hof“ an der Ecke Türkheimer/Irsinger Straße. Das Gebäue wurde 2007 abgerissen. Karten für Scharpfs Vortrag gibt es unter der Telefonnummer 08247/9933-57.

