Bad Wörishofen verschafft Eltern von Kita-Kindern Parkplätze

Plus Vor der Kita Villa Kunterbunt in Bad Wörishofen gibt es ein Parkplatz-Problem. Die Stadt hat nun reagiert. Künftig gelten andere Regeln.

Parkplätze sind auch in Bad Wörishofen begehrt, das gilt nicht nur für die Innenstadt. Auch rund um das Schulzentrum am Ostpark wird es gerne mal eng. Leidtragende waren zuletzt Beschäftigte und Eltern der Villa Kunterbunt. Die Stadt hat nun reagiert.