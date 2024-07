Bad Wörishofen verwandelt sich in eine Open-Air-Galerie des regionalen Kunstschaffens

Den Sommer und die Kunst in vollen Zügen genießen. In der Kneippstadt ist dies derzeit möglich. Bis zum 23. August zeigen Kunstschaffende aus allen Teilen der Region rund um das Kurhaus, entlang des Wörthbaches und auf dem Denkmalplatz Skulpturen und Installationen, die sicher auch in diesem Jahr Einheimischen und Kurgästen viel Stoff für heiße Diskussionen liefern. Erstmals gelang es dem Kunstverein, für Wörishofens größte Galerie unter freiem Himmel auch 17 Einzelhändler zu gewinnen, die ihre Schaufenster (Leerstände inbegriffen) für eine Ausstellung auf Zeit zur Verfügung stellten. Einem ausgedehnten Kunst- und Schaufensterbummel auf dem Skulpturen-Weg steht somit nichts mehr im Wege

Zwei Werke wurden mit Preisgeldern ausgezeichnet

Der Startschuss für den Kunstsommer 2024 fiel nach einem Kurkonzert am Pavillon vor dem Kurtheater, das schwungvoll zur Vernissage und zur Verleihung der Preise an zwei Künstler über, deren Werke einer hochkarätigen Jury am besten gefielen. Für die Exponate wurden von der Stadt und dem Rotary-Club je 500 Euro vergeben. Die Wahl der Rotarier fiel auf die Installation der Künstlerin Barbara Wolfart aus Kempten, deren „Drei weise Frauen im Teich an der Pergola über die Zukunft der Erde beraten“. Weil die Künstlerin an der Preisverleihung nicht teilnehmen konnte, nahm Lucie Sommer-Leix, die Vorsitzende des „Berufsverbandes der bildenden Künstler, Allgäu/Schwaben“ das Preisgeld entgegen. Die Nase vorn hatte auch der Künstler Winfried Becker aus Kempten. Die Stadt Bad Wörishofen entschied sich für dessen nach einem Holzmodell gestalteten „eisernen Löwen“, der auf dem Denkmalplatz Pfarrer Sebastian Kneipp bewacht.

Silke Weiß, Vorstandsmitglied des Kunstvereins nahm die Preisverleihung zum Anlass um Gästen und Einheimischen klar zu machen, was zu bewirken Kunst in der Lage ist. „Sie hilft Kindern und Erwachsenen kreativer zu denken, den Horizont zu erweitern, hat heilende Kräfte und vermittelt auch ein Gefühl von Freiheit“, machte Weiß unter anderem deutlich. In diesem Zusammenhang brach sie auch eine Lanze für freischaffende Künstlerinnen und Künstler, deren wirtschaftliche Lage, wie sie bemerkte nicht gerade rosig ist. Nur ein bis zwei Prozent könnten von ihrer Arbeit leben und gerade mal zehn Prozent sich mit ihrer Kunst über Wasser halten und seien daher auf einen Zweitjob angewiesen.

Die Innenstadt von Bad Wörishofen soll dauerhaft zum „Ort der Kunst“ werden

Silke Weiß wünschte sich schließlich für die Innenstadt von Bad Wörishofen einen „dauerhaften Ort“, an dem Kunst täglich zugänglich wird, wo Menschen sich bildnerisch oder auch mit Pinsel und Farbe ausdrücken können, wo an durchschnittlich 132 Regentagen in Wörishofen sowohl Gäste als auch Einheimische, Kinder und junge Leute sinnvoll mit dem Thema Kunst konfrontiert werden. Konkret wünscht sich der Kunstverein Räume in der City für Ausstellungen wie auch für Ateliers und Aktionen. Dafür, so Weiß, würden sich besonders leer stehende Geschäfte und auch das Guggerhaus eignen.

Das Laden-Projekt während des diesjährigen Kunstsommers könnte der Auftakt für ein weiteres Aufblühen der Kunst in Wörishofen sein. Bürgermeister Stefan Welzel hörte solche Anregungen mit großem Interesse und zeigte sich offen für einen Dialog. „Auch mir liegt viel an einer kunstvollen Stadt“ machte er deutlich.