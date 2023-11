Bad Wörishofen verwandelt sich in eine Weihnachtsstadt

Eigenes Christkind, Nikolauseinzug, Weihnachtsmärkte - in Bad Wörishofen spielt Weihnachten ab sofort die Hauptrolle. Der Denkmalplatz wird zur Weihnachtswelt.

Bad Wörishofen verwandelt sich in den nächsten Tagen schnurstracks in eine Weihnachtsstadt, eigenes Christkind inklusive. Nicht nur der Weihnachtsmarkt beginnt. Der Denkmalplatz wird heuer zu einer Weihnachtslandschaft - und das ist längst nicht alles.

Die Beschäftigten des Betriebshofes Bad Wörishofen haben an den vergangenen Tagen die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt installiert und große Christbäume zu zentralen Punkten gekarrt, etwa vors Rathaus oder auf den Luitpold-Leusser-Platz vor dem Kurhaus. Gelbe Schweifsterne in der Stadt zeigen, dass auch der Krippenweg schon begangen werden kann. Die große Weihnachtsbaumausstellung der Sankt-Lukas-Stiftung ist ebenfalls schon zu sehen. Richtig los geht es aber erst zum Ende der Woche.

Der Denkmalplatz verwandelt sich in diesem Jahr in eine Weihnachtslandschaft. Von Freitag, 1. Dezember, bis zum 6. Januar wird ein Sternenhimmel aus Lichterketten über dem Platz leuchten, bis hin zum großen Christbaum. "Ein großer Adventskalender um den Kneipp-Denkmal-Brunnen liefert interessanten Fakten zu Weihnachts-Bräuchen aus der ganzen Welt", teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Zudem gibt es dort den "Wörishofener Wunschbaum". Dort können Bürger und Gäste die eigenen Weihnachtswünsche aufhängen. Ebenfalls am 1. Dezember startet der "Himmlische Adventsmarkt" auf der „Neuen Mitte“ in der Gartenstadt. Der Markt ist am Freitag und Samstag von 17 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 3. Dezember, zum Abschluss von 16 bis 20 Uhr. Diesmal gibt es sogar einen dritten Weihnachtsmarkt, auf dem Gelände der Alten Mühle Kirchdorf. Der Markt hat am 2. und 3. Dezember, sowie am 9. und 10. Dezember jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Der Nikolaus zieht mit seinen Engeln in Bad Wörishofen ein und bringt Geschenke mit

Zusätzlich gibt es seit dem 25. November und bis zum 19. Dezember das Weihnachtsgewinnspiel des Kur- und Tourismusbetriebes. Die Teilnahmecoupons gibt es derzeit im Kurhaus und später auch beim Weihnachtsmarkt. Dieser eröffnet am Freitag, 8. Dezember, vor dem Kurtheater in der Fußgängerzone. Der Weihnachtsmarkt wird von einem Kunsthandwerkermarkt begleitet. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember, und nochmals am Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember. Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Offiziell eröffnen wird den Weihnachtsmarkt am 8. Dezember um 18 Uhr das Bad Wörishofer Christkind gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Welzel. Zu diesem Zeitpunkt hat der Weihnachtsmarkt aber seinen ersten Höhepunkt schon hinter sich. Denn bereits um 17 Uhr beginnt am 8. Dezember der große Nikolauseinzug. Vom Luitpold-Leusser-Platz zieht der Nikolaus mit seinem Gefolge zum Musikpavillon. Zahlreiche Engelchen begleiten ihn auf diesem Weg - und natürlich hat der Nikolaus Überraschungen für die Kinder dabei.

Auf die Gäste des Kunsthandwerkermarktes, der sich mit etwa 20 Ausstellern zeitgleich an den Samstagen und Sonntagen im Foyer des Kurhauses befindet, warten selbstgemachte Schätze talentierter Hobbykünstler", teilt der Kurbetrieb mit. Außerdem bietet der Weihnachtsmarkt zahlreiche Kinderangebote, wie das Zwergerlbergwerk, die Bastelwerkstatt und ein Kinderkarussell.

Auch das Weihnachtstheater für Bad Wörishofer Familien wird es wieder geben, diesmal am Sonntag, 10. Dezember, im Kurtheater. Los geht es um 16 Uhr. "Hexe Hillary geht in die Oper" heißt das Stück, welches das Landestheater Schwaben für Vorschul- und Grundschulkinder aufführt.

Der 15. Bad Wörishofen Krippenweg wartet heuer mit 68 Darstellungen der Heiligen Nacht auf. Die Krippen sind in Schaufenstern der Innenstadt zu sehen, in Kirchen und anderen öffentlichen Räumen. 2,4 Kilometer lang ist der Weg, den gelbe Schweifsterne weisen. An jedem Freitag im Dezember gibt es Führungen über den Krippenweg, immer um 16 Uhr. Los geht es am Steinbrunnen vor dem Kurhaus. Mit Gästekarte ist die Führung kostenlos. An der Gäste-Information im Kurhaus gibt es den Flyer mit allen aufgelisteten Krippen.

Die Sonderausstellung „Christbäume“ der Sankt-Lukas-Stiftung ist bis zum 4. Februar täglich, außer montags von 15 bis 18 Uhr im Haus der Kunst und Krippen, Erlenweg 7, geöffnet. Das Haus der Kunst und Krippen ist lediglich am 24., 25. und am 31. Dezember geschlossen.

Im Kurhaus Bad Wörishofen wird ein Christbaum stehen, der für Staunen sorgt

Zum Staunen lädt auch die weihnachtliche Dekoration im Kurhaus ein. Dort wird mit 2000 Weihnachtskugeln, 1100 Lichtern und 1200 Strohsternen dekoriert. "Der märchenhaft geschmückte Christbaum wird ab Freitag, 8. Dezember, im Foyer Kursaal zu bewundern sein", kündigt der Tourismusbetrieb an.

Wem das noch nicht reicht: Es gibt auch noch die romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche, am Mittwoch, 20. Dezember. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung des Kurbetriebs mit den Staatsforsten. Um 17 Uhr wird auf einer der schönsten Lichtungen im Wörishofer Wald gemeinsam gesungen und gefeiert. Zuvor wandern die Gäste mit Fackeln vom Parkplatz am Schwermer-Cafe zur Teufelsküche.

Wer Musik mag, kommt in der Adventszeit in Bad Wörishofen ebenfalls auf seine Kosten. Neben der "Andalusischen Weihnacht" oder dem Adventskonzert mit "Dacapo" gibt es vor allem zwei Traditionstermine mit der Stadtkapelle. An Heiligabend gibt es um 17.15 Uhr ein Bläserkonzert am Musikpavillon, ebenso zur selben Uhrzeit an Silvester.

Jeden Dienstag gibt es ab dem 5. Dezember außerdem romantische Kutschfahrten mit Kutscher Werner Niklas, der in Bad Wörishofen ein Kutschenmuseum betreibt. Treffpunkt ist immer um 14 Uhr am Steinbrunnen am Kurhaus. Die Kutschfahrten werden bis zum 30. Januar angeboten. Nötig dafür ist eine Anmeldung an der Gäste-Information im Kurhaus.