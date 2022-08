Bad Wörishofen will an Zinstauschgeschäft festhalten

Plus Geschäftsleiter nennt die bisherigen Einnahmen aus den Swaps – und die Summe, die aktuell beim Verkauf fällig wäre.

Um die Finanzen der Stadt machen sich auch die Bürgerinnen und Bürger Gedanken. Nun standen nach längerer Zeit wieder die Zinstauschgeschäfte im Mittelpunkt. Herbert Stork erkundigte sich bei der Bürgerversammlung in Schlingen nach den Ergebnissen der Swaps. Darunter versteht man Zinstauschgeschäfte, die auf steigende beziehungsweise fallende Zinsen abgeschlossen werden.