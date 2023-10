Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Bad Wörishofen will mehr Geld: Koordinator der Familiengärten tritt zurück

Plus Pächter von Bad Wörishofens Familiengärten sind sauer. Es geht ums Wasser – und plötzlich auch um den Fortbestand der besonderen Gärten am Stadionring.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Bad Wörishofens Familiengärten sind eine Erfolgsgeschichte - womöglich aber ohne Happy End. "Ich fühle mich von der Stadt abgezockt", sagt Manfred Dlubatz enttäuscht. Der Ärger ist so groß, dass der Koordinator Charlie Mills seinen Rücktritt erklärt hat. Wie es mit den Familiengärten weitergeht, ist zudem unklar. Rund zwei Drittel der Hobby-Gemüsegärtner will oder kann aus finanziellen Gründen den Neuvertrag nicht unterzeichnen, den die Stadt vorgelegt hat.

Seit 2012 bietet die Stadt Bad Wörishofen Ackerflächen am Stadionring als Familiengärten zur Pacht an. Ein Angebot, das großen Anklang findet und gerade in der Zeit stark steigender Lebensmittelpreise noch wichtiger zu werden scheint. Das Gießwasser wurde bisher von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies sei der Stadt Bad Wörishofen aufgrund des Wandels des ökologischen und wirtschaftlichen Umfeldes und auch, um eine Gleichberechtigung gegenüber den Schrebergärten zu gewährleisten, leider nicht mehr möglich, teilt Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zuvor hatten sich Pächter von Familiengärten an unsere Redaktion gewandt. Der Grund: Die Pacht der Familiengärten beträgt 60 Cent pro Quadratmeter und Jahr, ab 2024 soll nun eine Wasserpauschale von vorerst einem Euro pro Quadratmeter hinzukommen.

