Bad Wörishofen will mehr Solarstrom

Plus Die Stadt Bad Wörishofen will prüfen, welche Dächer für Photovoltaikanlagen infrage kommen. Dennoch verschlägt es der Grünen-Sprecherin kurzzeitig die Sprache.

Die Fraktionssprecherin der Grünen im Stadtrat von Bad Wörishofen ist eine eloquente Rednerin. Wenn Doris Hofer sagt, es habe ihr die Sprache verschlagen, hat das Seltenheitswert. Im Stadtrat war dies nun der Fall. Es ging um eine zentrale Forderung der Grünen zum Klimaschutz zusammen mit ÖDP und SPD.