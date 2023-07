Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Bad Wörishofen will mit Baulandmodell für mehr bezahlbare Wohnungen sorgen

Plus Neubaugebiete in Bad Wörishofen gibt es künftig nur mit der Stadt als Miteigentümerin. Auch bei Wohnanlagen redet die Stadt nun mit.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Mit einem Baulandmodell will die Stadt Bad Wörishofen künftig stärker dafür sorgen, dass sich auch Menschen mit weniger Geld Wohnraum leiten können. Das Problem wird immer größer. Mieten und Grundstücke seien mittlerweile auch für Normalverdiener in Bad Wörishofen nicht mehr bezahlbar, sagte Rechtsanwalt Gert Guggemos im Stadtrat. Wer in Bad Wörishofen künftig Wohnbauflächen entwickeln will, muss deshalb akzeptieren, dass die Stadt mit einem erheblichen Prozentsatz Miteigentümerin wird. Das ist nicht die einzige Neuerung. Konkret gehe es darum, für die "Deckung des Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum zu sorgen", erläutert Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU).

Bauland sei auch in Bad Wörishofen ein knappes Gut, sagt Welzel. Mit dem neuen Modell wolle man deshalb zum Beispiel auch sicherstellen, dass in den Baugebieten tatsächlich gebaut wird. Im Visier hat Welzel dabei die sogenannten Rückbehaltsflächen. Viele dieser Grundstücke jener, die Flächen für Baugebiete zur Verfügung gestellt haben, sind seit vielen Jahren unbebaut, während andere händeringend nach Baugrundstücken suchen. 262 Interessenten gab es zuletzt allein aus dem Kreis Einheimischer. Zu solchen Leerständen soll es künftig nicht mehr kommen. Im Grundsatz gelten künftig Fristen. Wer bis dahin nicht baut, muss akzeptieren, dass die Stadt dann das Recht erhält, das Grundstück zu kaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen