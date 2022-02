Bad Wörishofen wird zur Stadt der Chöre

Plus Sanni Risch macht Bad Wörishofen zum Treffpunkt für Sängerinnen und Sänger - und lobt die Sebastian-Plakette aus.

Die Kneippstadt Bad Wörishofen wird heuer zur Chorstadt. Die Musikerin und Komponistin Sanni Risch ruft erstmals ein „Internationales Chöretreffen“ aus.