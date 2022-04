Bad Wörishofens Bauausschuss setzt Grenzen

Plus Eine Gewerbehalle in Bad Wörishofen darf nicht gebaut werden. Auch ein Wohnbauprojekt wird abgelehnt. Es geht um die Spielregeln.

Wenig erfolgreich waren zwei Bauvoranfragen, mit denen sich der Bauausschuss des Stadtrates bei seiner jüngsten Sitzung zu befassen hatte. Dabei ging es zunächst um die Errichtung einer Gewerbehalle in der Ferdinand-Porsche-Straße im Gewerbegebiet. Aber auch ein Wohnbauprojekt stieß nicht auf Gegenliebe.