Bad Wörishofens Bürger nicht für Versäumnisse der Vergangenheit zur Kasse bitten

Plus Bad Wörishofens Schulden steigen und steigen. Die Großprojekte von heute hätte man gestern allerdings billiger haben können.

Bad Wörishofen steuert auf eine nie dagewesene Verschuldung zu. Bis zum Jahr 2026 könnten es nach den nun veröffentlichten Plänen weit über 40 Millionen Euro werden. Dass Großprojekte teils über viele Jahre auf die lange Bank geschoben wurden, kommt die Stadt nun teuer zu stehen. Die Baupreise sind hoch, die Zinsen ebenfalls. Das hätte man längst günstiger haben können – denn dass man um Projekte wie den Hochwasserschutz, die Kanalsanierung in Kirchdorf oder die Erweiterung der Grund- und Mittelschule nicht herumkommt, ist seit Jahren bekannt. Nun kommt es geballt und das geht richtig ins Geld.

Die Erhöhung der Grundsteuer in Bad Wörishofen ist vorerst wieder vom Tisch

Zwischendurch sollten die Bürgerinnen und Bürger einen Teil der Zeche zahlen, über eine enorm erhöhte Grundsteuer und völlig überzogene Kita-Gebühren zum Beispiel. Dass sich da Protest in der Stadt regt, muss niemanden verwundern – zumal Bürgermeister und Verwaltung schon seit Monaten an den Gebührenschrauben drehen. Beide Ideen sind immerhin vorerst wieder in der Versenkung verschwunden. Der Stadtrat hat den Haushalt mit den bisherigen Steuersätzen beschlossen, bei den Kita-Gebühren arbeitet man an einem Kompromiss mit den Elternvertretern. Auch das Dorfgemeinschaftshaus Schlingen wurde nicht gekippt.

Das alles ist auch richtig so. Bevor man die Bürgerschaft in Zeiten hoher Inflation und schwindelerregender Energiepreise weiter zur Kasse bittet, muss der Etat gründlich durchforstet werden, in Ruhe und außerhalb der Haushaltsberatungen.

