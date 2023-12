Bad Wörishofen

17:00 Uhr

Bad Wörishofens Bürgermedaille geht an ein verdientes Trio um Klaus Holetschek

Ehre, wem Ehre gebührt. Bürgermeister Stefan Welzel (links) verlieh bei der Jahresschlusssitzung des Stadtrates im Kursaal Bürgermedaillen an Georg Singer (von links), Klaus Holetschek und Josef Trübenbacher.

Plus Bei der Schlusssitzung des Stadtrates von Bad Wörishofen richtet der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Klaus Holetschek, einen dringlichen Appell an die Stadt.

Wenn Bürgermeister Stefan Welzel bei der Jahresschlusssitzung des Stadtrates seine Amtskette anlegt, dann tut er dies aus besonderem Anlass. Der Rathauschef belohnte das Engagement von drei Männern mit der Verleihung der Bürgermedaille. Ausgezeichnet wurden der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag und Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek, sowie die langjährigen Stadträte Georg Singer aus Dorschhausen und Josef Trübenbacher aus Stockheim.

Alle Verdienste der neuen Träger der Bürgermedaille hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, doch einige ihrer wichtigen Ämter und Mithilfe bei kommunalen und sozialen Projekten sollen nicht verschwiegen werden. Josef Trübenbacher saß lange Jahre im Stadtrat der Kneippstadt und redete ein gewichtiges Wort bei der Sanierung und Hebung der Kapelle an der Pfarrkirche in Stockheim mit. Er war beteiligt an der Einweihung des Brückenheiligen St. Nepomuk, der Sanierung des Pfarrhofes sowie dem Kauf des Molkereigebäudes und dem Bau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Stockheim.

