Bad Wörishofens Bürgermeister legt im Streit mit Kämmerer nach

Plus Gegenseitige Vorwürfe: Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel und sein CSU-Kollege und Kämmerer Tim Hentrich tragen einen Streit aus, der an Schärfe zunimmt.

Im Streit mit seinem bisherigen Kämmerer und CSU-Parteikollegen Tim Hentrich erhebt nun Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel seinerseits massive Vorwürfe. Hentrich zeigt sich schockiert.

Im Rathaus von Bad Wörishofen schwelt der Zwist zwischen Kämmerer und Wirtschaftsförderer Tim Hentrich und seinem CSU-Parteikollegen und Bürgermeister Stefan Welzel. Zuletzt hatte Hentrich, der seine Versetzung beantragt hat, Mobbing-Vorwürfe gegen Welzel erhoben. Der Bürgermeister hielt damals dagegen - und geht nun in die Offensive. Dabei geht es auch um die Frage, warum so viele Beschäftigte seit Welzels Amtsantritt dem Rathaus den Rücken gekehrt haben, aus welchen Gründen auch immer. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Mit den Vorgängen vertraute Personen sprechen allerdings von mehr als 40 Beschäftigten.