Bad Wörishofens Bürgermeister verbietet Amtsleiter Zutritt zum Rathaus

Plus Ein Amtsleiter darf seine Dienstgeschäfte nicht mehr führen und das Rathaus von Bad Wörishofen nicht mehr betreten. Grund ist ein Verbot von Bürgermeister Stefan Welzel.

Die Personalprobleme im Rathaus haben einen neuen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Nach Informationen unserer Redaktion hat Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) einem seiner Amtsleiter den Zugang zum Rathaus verboten.

Im Rathaus von Bad Wörishofen ist es mittlerweile normal, dass es auch auf Amtsleiterebene häufige Personalwechsel gibt. Dass der Bürgermeister einem Amtsleiter allerdings untersagt, seiner Aufgabe nachzugehen, ist neu und zumindest in den vergangenen 20 Jahren beispiellos. Nach Informationen unserer Redaktion hat Welzel ein so genanntes Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen. Das Rathaus darf der Abteilungsleiter seither nicht mehr betreten. Damit läuft nun eine Frist.