Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Bad Wörishofens erster Solarzaun darf gebaut werden

Solarzellen müssen längst nicht mehr auf Dächer. In der Landwirtschaft ist das schon so. In Bad Wörishofen wird jetzt der erste Solarzaun gebaut.

Plus Unterhaltsame Debatte über die neue Wörishofer Solarzaun-Satzung, von der gleich bei der ersten Gelegenheit eine Ausnahme gemacht wird.

Von Markus Heinrich

Die Energiewende im Privaten schreitet voran, dabei spielen teils auch ungewöhnliche Lösungen eine Rolle, Solarzäune zum Beispiel. Solche Energie-Einfriedungen dürfen auch in Bad Wörishofen gebaut werden. Allerdings hat der Stadtrat dazu gerade erst eine umfangreiche Satzung erlassen, welche genau regelt, was gemacht werden darf. Lange gehalten hat sich das nicht. Gleich bei der ersten Gelegenheit gab es eine Ausnahme.

Solarzäune sind praktisch Solaranlagen an der Grundstücksgrenze. Eine solche ist nun an einem Grundstück an der Türkheimer Straße geplant. Der Solarzaun soll fast 21 Meter lang werden und zwischen 1,20 und 1,68 Meter hoch. Damit entspräche er noch den Vorgaben, die seit Juni in Bad Wörishofen gelten. Demnach dürfen Solarzäune sogar bis zu 1,80 Meter hoch werden. Allerdings regelt die Satzung auch die Lichtdurchlässigkeit der Zäune und hier weicht das Vorhaben ab.

