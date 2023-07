Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Familiengärten: Mit Eigenanbau gegen die Inflation?

Plus Die Lebensmittelpreise steigen, die Gehälter eher nicht. Ist der eigene Anbau von Gemüse in Bad Wörishofen eine kostensparende Alternative?

Von Kathrin Elsner

„Hier hat man nicht nur Kontakt zur Natur, sondern auch zum Gemüseregal“, sagt Charlie Mills und zieht sich begeistert ein frisches Radieschen aus dem Boden seines Kleinackers. Seit drei Jahren ist er Hobby-Gemüsegärtner – ohne eigenen Garten. Die Familiengärten der Stadt Bad Wörishofen machen's möglich, für 60 Cent Pacht pro Quadratmeter und Jahr. Doch entlastet der Eigenanbau auch die Familienkasse?

„Die Zeit, die man hier verbringt, ist voller Leidenschaft“, sagt Gartenliebhaberin Marianne und strahlt. Seit rund 15 Jahren ist sie jeden Tag in ihrem Gemüsegarten am Stadionring, bei jedem Wetter. „Es macht viel Freude zuzuschauen, wie alles wächst, vom Anbau bis zur Ernte“, erzählt sie und betrachtet die gerade reif gewordenen roten Johannisbeeren. In der Natur zu sein und zur Blütezeit zudem die Bienen und Schmetterlinge beobachten zu können, sei eine richtige Wohltat, findet sie. Selbst aus einer Bauernfamilie stammend, könne sie mit ihrer großen Erfahrung auch immer wieder den netten Nachbarn weiterhelfen, erzählen diese dankbar.

