Bad Wörishofen

12:05 Uhr

Bad Wörishofens Freibad braucht vor der Eröffnung eine Kur

Plus Im Bad Wörishofer Freibad werden Schäden entdeckt, die erst behoben werden müssen, bevor das Bad eröffnen kann. Auch der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar.

Von Markus Heinrich

Von Badewetter ist dieser Frühling noch weit entfernt. Doch das Freibad von Bad Wörishofen beschäftigt die Verantwortlichen schon sehr. Um das Bad eröffnen zu können, müssen heuer noch umfangreiche Arbeiten erledigt werden, wie jetzt deutlich wurde. Beim Ablassen der Becken wurden Schäden sichtbar, die behoben werden müssen. Damit entstehen zusätzliche Kosten.

Das Freibad im Sonnenbüchl von Bad Wörishofen gehört zu den weithin schönsten Bädern. Doch die Anlage ist in die Jahre gekommen. Seit gut 60 Jahren gibt es das Freibad schon. Da gibt es immer etwas zu tun. Heuer muss die Stadt ordentlich nachlegen. Das zeigte sich beim Ablassen der Becken nach der Winterpause. Der Betriebsleiter Sport der Stadt Bad Wörishofen, Christian Strohmenger, erläutert auf Nachfrage unserer Redaktion, um was es geht. "Wie in jedem älteren Bad gibt es nach der Winterpause mal mehr, mal weniger Mängel, die zu beheben oder zu beseitigen sind", so Strohmenger. "Dieses Jahr hat es uns größtenteils mit den Fliesen erwischt", was dem Alter des Beckens und des Bades geschuldet sei.

