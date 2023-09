Bad Wörishofens Friedhof bekommt jetzt Grabkammern

Plus Zuletzt waren neue Sarggräber auf Bad Wörishofens größtem Friedhof nicht mehr möglich. Grabkammern sollen das Problem lösen. Die Bauzeit sorgt für Einschränkungen.

Auf Bad Wörishofens Friedhof könnten bald wieder Sargbestattungen möglich werden. Die längst angekündigten Grabkammern werden nun eingebaut. Sie sollen dafür sorgen, dass auch im Wörishofer Lehmboden die Leichname während der Ruhezeit wie vorgesehen verwesen.

Die Stadt Bad Wörishofen hatte die Sargbestattungen auf dem Friedhof St. Anna ausgesetzt. Unsere Redaktion hatte dies im November 2022 öffentlich gemacht. Aufgrund des Lehmbodens, der eine Verwesung der Leichname stark hemmte, waren neue Gräber auf dem ältesten Friedhof der Stadt Bad Wörishofen nicht mehr gestattet worden. Die Entscheidung für den Kauf von Grabkammern war bereits im November 2022 gefallen, als Zeit für den Einbau war zunächst der März 2023 angepeilt worden. Der Auftrag zum Einbau wurde vom Stadtrat dann am 12. Juni.