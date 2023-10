Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Friedhof – eine Promi-Ruhestätte mit bewegter Geschichte

Das Grab von Sebastian Kneipp in einer historischen Fotografie.

Plus Bad Wörishofens Friedhof war zuletzt im Fokus der Öffentlichkeit, weil Sargbestattungen untersagt wurden. Der Friedhof ist jedoch auch aus anderen Gründen interessant.

Von Helmut Bader

Bad Wörishofen größter Friedhof an der St.-Anna-Straße war zuletzt mehrmals aus verschiedenen Gründen im Gespräch. Einmal waren es die vielen aufgelassenen Gräber, dann die nicht mehr so schönen Wege oder zuletzt die untersagten Sargbestattungen, die durch Grabkammern nun wieder möglich gemacht werden sollen. Werner Büchele hat aber noch weitere interessante Informationen zum ältesten Friedhof der Stadt zutage gefördert.

Als Sebastian Kneipp 1881 neben seiner Tätigkeit im Kloster und der Betreuung seiner vielen Patienten auch noch vom verstorbenen Pfarrer Ziegler die Pfarrei übernommen hatte, setzte er auch hier neue Maßstäbe. Schon im nächsten Jahr begann er mit der Renovierung der Kirche, die aus seiner Sicht in einem „erbärmlichen Zustand“ war. Genau dasselbe stellte er bezüglich des damals noch um die Kirche St. Justina angelegten Friedhofes fest. „Keine geordneten Grabreihen mehr, sondern Gräber kreuz und quer liegend“, wusste Büchele über Sebastian Kneipps Einschätzung dazu zu berichten. Bereits 1894 ließ Kneipp deshalb den Friedhof bei der Kirche erst in einem rechteckigen Muster anlegen. Heute sind davon allerdings nur noch einige Tafeln an der Friedhofsmauer zu sehen. Denn er wurde später ganz aufgelöst, um Platz um St. Justina herum zu gewinnen.

