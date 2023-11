Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Gartenstadt könnte sofort einen Supermarkt bekommen

Plus Die Menschen in der Gartenstadt von Bad Wörishofen wünschen sich einen Supermarkt. Das könnte schnell klappen - doch es gibt ein Problem.

Von Markus Heinrich

Die Menschen in der Gartenstadt wünschen sich dringend einen Supermarkt direkt vor Ort und Lösungen für das immer größer werdende Problem mit zugeparkten Straßen. Das wurde bei der Bürgerversammlung im Pfarrzentrum St. Ulrich deutlich. Beim Thema Supermarkt gab es in der Debatte dann einen überraschenden Vorstoß.

Die Stühle im Pfarrsaal reichten längst nicht aus, so groß war der Andrang bei der Bürgerversammlung für Bad Wörishofens Gartenstadt. Dort leben mittlerweile 3574 Menschen, die Gartenstadt wächst und wächst. Wenn das neue Wohnquartier auf dem Schwermer-Areal fertig ist, wären es über 4000 Bewohnerinnen und Bewohner, rechnete ein Zuhörer vor. Man brauche in der Gartenstadt deshalb dringend eine bessere Nahversorgung, hieß es in mehreren Redebeiträgen. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) sagte, man habe noch keinen geeigneten Standort gefunden. Der Flexibus erleichtere aber das Einkaufen im bestens ausgestatteten Gewerbegebiet. Welzel erinnerte zudem daran, dass der Wochenmarkt in der Gartenstadt "mangels Interesse eingeschlafen" sei. Auffällig sei derzeit der Generationswechsel in manchen Quartieren der Gartenstadt, sagte Welzel, der dort selber wohnt.

