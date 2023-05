Bad Wörishofens Gartenstadt wird wieder zum Großflohmarkt

Nach dem großen Erfolg des "Hofflohmarktes" in Bad Wörishofen gibt es eine Neuauflage. Wer mitmachen will, kann sich jetzt anmelden.

Der erste "Hofflohmarkt" in Bad Wörishofens größtem Stadtteil Gartenstadt war ein großer Erfolg. Organisator Robert Wurm überlegte deshalb gleich nach dem Ende, ob es nicht eine Neuauflage geben kann. Nun steht fest: Es kann.

Der Zuspruch beim ersten Hofflohmarkt war riesig. 72 Haushalte meldeten sich an und verwandelten ihre Grundstücke in kleine Einkaufsparadiese. Es schien, als hätte Wurm mit seiner Idee einen Nerv getroffen. Dass es dazu strahlenden Sonnenschein gab, war sozusagen die Kirsche auf der Sahne. Wurm hatte alle teilnehmenden Grundstücke in einer Übersichtskarte vermerkt, die online eingesehen werden konnte. So soll es auch diesmal laufen. Mit dieser Karte können sich die Schnäppchenjäger durch die Gartenstadt navigieren und verpassen sicher kein Angebot.

So kann man sich für den zweiten Hofflohmarkt in Bad Wörishofen anmelden

Wurm will an dem sofort bewährten Konzept festhalten. Im Großen und Ganzen laufe es "eigentlich so wie letztes Jahr", berichtet er. "Jeder macht wieder auf seinem Grundstück oder Hof einen Flohmarkt, und wir erstellen eine Übersicht mit allen Teilnehmern." In der Karte soll auch zu lesen sein, was in den einzelnen Höfen verkauft wird. Der zweite Hofflohmarkt findet am Samstag, 27. Mai, statt. Verkauft und gekauft werden kann von 10 bis 15 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort möglich, unter der Telefonnummer 0179/7514119 oder unter www.gartenstadtflohmarkt.de.

Bei der Premiere hatten sich die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gartenstadt alle Mühe gegeben, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Die Hofeinfahrten waren vollgepackt mit Dingen, die man mitunter selten auf Flohmärkten findet, weil sie zu groß oder sperrig für einen Transport sind. Vor der eigenen Haustür verkauft sich das viel einfacher – und Zeit für ein Schwätzchen mit Nachbarn gab es auch.