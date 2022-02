Bad Wörishofens Gesundheitstage: Stress abschütteln und gesünder leben

Plus Die Bad Wörishofer Gesundheitstage sollen im Kneippjahr 2022 neue Impulse setzen. Der Autor Werner Tiki Küstenmacher hat dazu eine klare Empfehlung.

Es geht um Stressbewältigung, die Suche nach dem Glück, um Selbstheilungskräfte und natürlich um Kneipp: Bad Wörishofen bereitet sich auf die mittlerweile neunten Gesundheitstage vor. „Auf Basis moderner Forschungen der Molekularbiologie und Biomedizin erhalten die Erkenntnisse von Sebastian Kneipp eine brisante und aktuelle Bedeutung“, teilen die Organisatoren mit.