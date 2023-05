Bad Wörishofens größter Sportverein strotzt vor Kraft

Der TSV Bad Wörishofen sendet bei den anstehenden Neuwahlen ein klares Signal für die Zukunft. Dabei hat man im Verein nicht vergessen, was vor acht Jahren war.

So entspannt können in der heutigen Zeit wohl nur noch wenige so große Vereine in ihre Mitgliederversammlung mit Neuwahlen gehen wie diesmal der TSV Bad Wörishofen. In Zeiten, in denen es oft schwer ist, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren, setzte der TSV ein gegenteiliges Zeichen.

Thomas Wegst blickte in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, mit der Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen. Weiter berichtete er, dass eine Basketball-Abteilung im Aufbau begriffen ist und dass es keine Altpapiersammlungen seitens des Vereines mehr geben wird. Er appellierte an die Bevölkerung, die noch sammelnden Vereine weiterhin zu unterstützen. 1308 Mitglieder in sieben Abteilungen umfasse der TSV derzeit. Sein ausdrücklicher Dank galt allen, die sich im großen Verein engagieren.

Der bewährte Vorstand bleibt im Amt: (von links) Lisa Dillian, Andrea Filser, der Vorsitzende Thomas Wegst, Marion Schmalholz-Leinsle, Cornelia Wegst und Oliver Briemle. Foto: Helmut Bader

Wie lebendig und aktiv dieser ist, zeigte sich in den Berichten der Abteilungsleiter. Den Anfang machte mit der größten Abteilung Andrea Filser für die Turnerinnen und Turner. In zehn verschiedenen Gruppen jeder Altersstufe kann im TSV, angefangen beim Mutter-Vater-Kind-Turnen, geübt werden. An der Stadtmeisterschaft nahmen 70 bis 80 Kinder teil, und Andrea Filser betonte, dass vor allem der Spaß im Vordergrund stehen solle.

Der Ansturm auf die Bad Wörishofer Schwimmabteilung sorgte zwischenzeitlich für einen Aufnahmestopp

Über viele sportliche Erfolge konnte Alexandra Vögele für ihre Schwimmer berichten. Einige aus der großen Wettkampfgruppe haben es inzwischen bis zur Teilnahme an bayerischen Meisterschaften geschafft. Der Andrang sei so groß, dass zwischenzeitlich sogar Aufnahmen nicht mehr vollzogen werden konnten.

Matthias Kerler teilte für die Judo-Abteilung mit, dass hier nach der durch Corona entstandene Pause jetzt wieder Gürtelprüfungen stattfinden konnten und ein Training mit der Jugend des FC Bad Wörishofen viel Spaß gemacht hätte. Die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften in Memmingen und der 3. Platz von Moritz Kölbl bei der Süddeutschen Meisterschaft waren die sportlichen Höhepunkte.

Lesen Sie dazu auch

Thomas Wegst steht weiterhin an der Spitze des TSV Bad Wörishofen. Foto: Helmut Bader

Ihre Wettkampf-Aktivitäten haben die Leichtathleten inzwischen mehrheitlich auf Straßenwettbewerbe gelegt, wusste Robert Böhm zu berichten. Highlight war wieder der Stauseelauf zu Hause. Überragender Akteur ist Andreas Dietrich, der etliche berühmte Marathon- und Triathlon-Wettkämpfe, auch den Ironman in Hawaii, bestritten hat. Nun möchte er gerne in diesem Jahr den Marathon-Vereinsrekord von Stephan Pichler mit 2 Std. 16 Min. brechen. Auch Oliver Briemles Teilnahme an der Senioren-WM in Finnland ragte heraus. Mit Trainer Bernd Schindele bewegt sich mit Kindern und Jugendlichen auch wieder etwas mehr bei Bahnwettkämpfen.

Die Sportabzeichen-Abteilung des TSV Bad Wörishofen setzt in Schwaben die Maßstäbe

Das gewohnte Programm mit schwabenweit besten Teilnehmerzahlen spult die Abteilung Sportabzeichen von Klaus Peter Timmler mit seinem Team auch weiterhin ab. Die Zahlen von 2022 sollten in diesem Jahr wieder übertroffen werden.

Die zahlenmäßig kleinsten Abteilungen bilden die Nordic-Walking-Gruppe und die noch jungen Disc-Golfer mit ihrem Parcours im Ostpark. Gabi Sass wünscht sich, dass noch mehr Teilnehmer zur Gruppe stoßen, die sich ab 8. Mai wieder jeden Montagabend am Schwermer-Parkplatz trifft. Über die "Wörishofer Kettarüttler", wie sich die Disc-Golfer getauft haben, berichtete Thomas Schmid. Alexander Müller hat sich sogar für die EM qualifiziert.

Im Kassenbericht von Lisa Dillian kam zum Ausdruck, dass der Verein aufgrund seiner guten Rücklagensituation das diesmal ausgewiesene Defizit wegen besonderer Anschaffungen gut ausgleichen konnte.

Der BLSV-Kreisvorsitzende Benjamin Adelwarth lobt die Vorbildfunktion des TSV Bad Wörishofen

Bürgermeister Stefan Welzel betonte die große Bedeutung des TSV für die Gemeinschaft in der Stadt und Bad Wörishofen als Sportstadt. "Ihr tut viel für eure Mitmenschen, macht einfach so weiter", lobte er. Erstmals zu Gast war der neue BLSV-Kreisvorsitzende Benjamin Adelwarth. Er hob die Vorbildfunktion des TSV innerhalb der 195 Sportvereine in seinem Bereich hervor.

Bestens aufgestellt zeigte sich der TSV auch für die anstehenden Neuwahlen. Genügend Ehrenamtliche stehen zur Verfügung. Vor acht Jahren hatte der TSV das auch einmal anders erlebt. Damals gab es nach dem Abschied von Hans Kolar eine mehrmonatige Hängepartie. Davon ist der TSV heute weit entfernt. Nicht nur, dass der komplette Vorstand des TSV unverändert blieb, auch sämtliche Abteilungsleiter behielten ihr Ämter für die nächsten Jahre bei. Seit das nun wiedergewählte Team an der Spitze steht, herrscht Kontinuität. Thomas Wegst führt den TSV weiter an, stellvertretende Vorsitzende bleibt Andrea Filser, Kassiererin und Dritte Vorsitzende ist Lisa Dillian, Schriftführerin Cornelia Wegst und die Kasse prüfen auch weiterhin Marion Schmalholz-Leinsle und Oliver Briemle.

Ganz am Ende beschloss die Versammlung noch eine Satzungsänderung. Mit dieser wird künftig genauer geregelt, wann Jugendliche bezüglich des Beitrags in den Erwachsenenbereich aufgenommen werden sollen. Dies wird nun ab dem 21. Lebensjahr erfolgen.