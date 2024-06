Bad Wörishofen

Bad Wörishofens größter Stadtteil wird zum Freiluft-Kaufhaus

Plus Der Gartenstadt-Hofflohmarkt war mit einer Rekordteilnehmerzahl von 119 Haushalten ein voller Erfolg. So manch einer ging mit einem wahren Schatz nach Hause.

Von Kathrin Elsner

Trotz Regens am Vormittag ließen sich die Gartenstädter ihren Hofflohmarkt nicht nehmen und machten aus ihren Garagen und schützenden Pavillons ein großes Freiluft-Kaufhaus für Schnäppchenjäger. Am Ende stand eine Rekordbeteiligung in dem größten Stadtteil Bad Wörishofen. Bunte Luftballons wiesen den Weg zu Teddybären, Büchern, Kleidung, Taschen, Bildern, Werkzeugen, antiken Schätzen, Kinderspielzeug und noch so vielem mehr. Auch wenn die Einkünfte oft mäßig waren - der Spaß stand im Vordergrund und stärkte die Gartenstadt-Gemeinschaft.

Lisa Gegenfurtner hatte vor dem Haus einen schönen Flohmarktstand aufgebaut, auch ihre dreijährigen Tochter Samira genoss den abwechslungsreichen Tag. Foto: Kathrin Elsner

"Ich hab nur aufgebaut, was nass werden darf", sagte Elfriede Filary, die ihre teils antiken Schätze liebevoll mit frischen Wiesenblumen dekoriert hatte. Als der Regen um die Mittagszeit aufhörte, zogen die bunten Blüten nicht nur potentielle Käufer an, sondern auch so manches Bienchen. Fasziniert schaute sich ein Flohmarktgast eine Zinnblech-Wärmflasche mit Warmhaltefach für eine Babyflasche an, eine wahre Rarität. Am Stand nebenan hatte Silvia Lettmair ein besonders schönes Erinnerungsstück aus ihrer Kindheit ausgestellt - ihren eigenen Puppenwagen mit ihrer Puppe Emma. Die ganze Nachbarschaft kam ins Gespräch, alle Flohmarktgäste wurden herzlich willkommen geheißen.

