Bad Wörishofens Hotelfachschule wird zum Sorgenkind

Auch in Bad Wörishofen fehlen die Schüler. An FOS und BOS sieht es besser aus. Neues gibt es zum Thema Schülerwohnheim.

Die Beruflichen Schulen von Bad Wörishofen entwickeln sich derzeit stark unterschiedlich. Das wurde bei der Sitzung des Zweckverbandes deutlich. Die Hotelfachschule steht vor Problemen. Dafür zeichnet sich eine Lösung ab, mit der ein Neubau eines Schülerwohnheims womöglich vermieden werden könnte.

Jonas Pospischil, der stellvertretende Kreiskämmerer, stellte im Zweckverband zunächst die Jahresrechnung vor. Dabei zeigte sich, dass trotz des Abschmelzens der kompletten Rücklagen ein Fehlbetrag von etwa 89.000 Euro bleibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss wurde informiert. Ziel müsse es sein, durch Einsparungen im Sachbereich im Haushalt von 2022 zumindest wieder die jeweils vorgesehenen Rücklagen in Höhe von 51.000 Euro anzuschaffen.

Bad Wörishofens berufliche Schulen entwickeln sich stark unterschiedlich

Über die Entwicklung der Schulen referierte Schulleiter Johannes Storch. Er berichtete, dass es in der zweistufigen Wirtschaftsschule wohl wieder zwei Eingangsklassen geben wird. Die fünfstufige Form der Schule wird wieder mit einer 6. Eingangsklasse beginnen. Daran schließen sich jeweils zwei 7. , 8. und 9. Klassen und eine 10. Klasse an. Dies bedeutet, dass die Wirtschaftsschule im nächsten Schuljahr zwölf statt elf Klassen haben dürfte. Dass sich die Wirtschaftsschule eine fünfte Jahrgangsstufe wünsche, merkte Storch ebenfalls an.

Die „Offene Ganztagsschule“ dürfte auch im kommenden Schuljahr mit zwei Gruppen starten. Storch hob dazu die gute Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring hervor. Vor allem die Wirtschaftsschule sieht Johannes Storch im bayerischen Vergleich als sehr gut aufgestellt.

So soll es mit Bad Wörishofens Hofa weitergehen

Wesentlich düsterer sieht es bei der Hotelfachschule Bad Wörishofen aus, die einst Bayerns erste Hofa war. Hier stehen derzeit lediglich acht Anmeldungen zu Buche. Dazu dürften noch drei Schüler durch die Auflösung der Hofa in Pegnitz kommen. Das Ziel, 16 Schülerinnen und Schüler für die Eingangsklasse zu bekommen, könne noch erreicht werden, hieß es. Es werde eine Klasse geben. Weil die Schülerzahlen bei der Hofa auch künftig wenig Hoffnung auf Verbesserungen machen, soll mit einem Projekt in Zusammenarbeit mit den Allgäuer Hotelbetrieben dagegen gesteuert werden.

Lesen Sie dazu auch

Relativ konstant zeigen sich die Schülerzahlen bei Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) Bad Wörishofen. Es wird in der 12. Klasse je zwei Klassen im Bereich Wirtschaft und im Bereich Soziales geben, dazu eine 13. Klasse der FOS als gemischte Klasse. Nicht angeboten wird eine 13. Klasse BOS.

Es wird keinen flächendeckenden Einbau von Lüftungsanlagen in die neuen Räume geben

Neues ergibt sich bei der Belegung des Schülerheimes auf dem Schulgelände am Ostpark. Hier könnte eine Zusammenarbeit mit der nebenan liegenden Sebastian-Kneipp-Schule entstehen, was dieser den Bau eines neuen Schülerheimes ersparen könnte, zumal im Heim der beruflichen Schulen Plätze frei werden dürften.

Im letzten Punkt der öffentlichen Sitzung nahm Andreas Füssinger vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Erkheim Stellung zu den Belüftungsmöglichkeiten der durch die Aufstockung des Gebäudes in den Jahren 2006 und 2007 entstandenen Räume, die noch nicht an die zentrale Anlage angeschlossen wurden.

Damals wurde mehr Wert auf großflächige Fensterfronten gelegt, um die Räume dadurch besser lüften zu können. Nach den Ermittlungen des Ingenieurbüros müssten pro Raum etwa 27.000 Euro aufgewendet werden. Bei 25 benötigten Geräten käme eine Summe von 672.000 Euro zusammen. In Anbetracht dieser Summe und der Unsicherheit bei der pandemischen Lage lehnte der Zweckverband den flächendeckenden Einbau der Anlagen ab. Eine Ausnahme gibt es für fünf Räume im Kellergeschoß, die als Fachräume genutzt werden.