Bad Wörishofens Innenstadt wird zur großen Bühne

Plus Das Festival der Nationen bringt mit dem Musikfest Bad Wörishofen zum klingen. Kinder und Jugendliche spüren einem berühmten Komponisten nach.

Musik lag in der Kneippstadt in der Luft. Auf dem Denkmalplatz gastierten im Rahmen des Festivals der Nationen sechs Blaskapellen aus der Region. Mit den Musikantinnen und Musikanten strahlten angesichts des wider Erwarten sonnigen Wetters mehrere hundert Fans dieses musikalischen Genres um die Wette. Die ersten Zaungäste hatten sich schon eine Stunde vor Beginn des Konzertes ein vorderes Plätzchen gesucht.