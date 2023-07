Bad Wörishofen

18:30 Uhr

So will Bad Wörishofen sich den Weltrekord im Wassertreten holen

Die Lehren von Pfarrer Kneipp stehen beim Weltrekordversuch im Wassertreten in Bad Wörishofen im Mittelpunkt.

Plus Vier Tage Action in Bad Wörishofen, an deren Ende ein Weltrekord stehen soll. Kurdirektorin Herd tritt Gerüchten um ausufernde Kosten entgegen.

Das extralange Weltrekord-Wochenende in Bad Wörishofen rückt näher. Damit alles klappt und auch möglichst spektakulär aussieht, staut die Stadt sogar den Wörthbach in der Fußgängerzone auf und baut ihn zu einer riesigen Wassertretanlage um. Denn darum geht es: Bad Wörishofen mit möchte mit dem größten gemeinsamen Wassertreten einen Guinness World Record aufstellen. Derweil tritt Kurdirektorin Cathrin Herd Gerüchten um ausufernde Kosten für das Vorhaben entgegen.

Wie man einen Weltrekord aufstellt, wissen die Wörishofer. Den Titel für das längste Kneipp-Armbad der Welt haben sie bereits eingesackt. Nun also Wassertreten. Bislang seien 13 Kneippanlagen im Stadtgebiet für den Rekordversuch vorgesehen, berichtet Kurdirektorin Herd. 85 Freiwillige gibt es bereits, welche den Rekordversuch an den einzelnen Anlagen betreuen werden. Über allem wacht Schiedsrichterin Seyda Subasi Gemici von Guinness World Records.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

