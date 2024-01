Bad Wörishofens Kinder feiern Kneipp beim Sebastianstag

Plus Mit einem großen Programm im Kursaal lassen Bad Wörishofens Schulkinder Sebastian Kneipp hochleben. Für Ursula Glanz war es ein besonderer Tag.

Alle Jahre wider - ist Sebastianstag im Kursaal von Bad Wörishofen. Es ist erstaunlich, was die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften der Pfarrer-Kneipp-Schule zu Ehren des großen Mentors der Stadt immer wieder neu auf die Beine stellen. Auch diesmal gab es ein Programm aus Musik, Spiel, Gesang und Tanz, das begeisterte und Emotionen weckte.

Das fand auch Mesner Peter Kubetz von St. Justina, der die Feier zum ersten Mal erlebte: „Es ist eine tolle Feier, bei der viel Kreativität und Ideenreichtum zum Ausdruck kommt. Mir hat es bestens gefallen und finde es rundum gelungen.“ Auch Kneipp-Expertin Paola Rauscher war angetan: „Das Singspiel war sehr anrührend und ich fand darin auch einen Ansatz zu Pfarrer Kneipp, dessen Schatz seine Talente waren, die er entdeckt und in Taten umsetzte. Auch dass Freundschaft mehr wert ist als das Geld, passte dazu.“