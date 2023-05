Bad Wörishofens Köche schälen Spargel für die Kartei der Not

Bad Wörishofens Köche verwandeln 80 Kilo Spargel in Windeseile zur küchenfertigen Delikatesse. Eine Schau für die Kunden.

Man lege das Köpfchen der weißen Spargelstange behutsam in die Finger der linken Hand, schmiege sie weiter an das Handgelenk, nehme mit einer Hand den Spargelschäler und fahre damit vom "Hals" der Spargelstange bis zum unteren Ende kräftig hinunter, drehe sie dabei langsam um sich selbst und schäle so die hölzerne, bittere Hülle herunter.

Übrig bleibt ein frisch geschälter Spargel für den puren Genuss. Bei den Köchen vom Kochverein Bad Wörishofen wurde das auch in diesem Jahr schnell und effektiv gemacht, zur Freude der zuschauenden Käufer, die einmal im Jahr in den Genuss küchenfertigen Spargels kamen - noch dazu für die gute Sache.

Bad Wörishofens Kochverein ist ein treuer Unterstützer der Kartei der Not

Denn Bad Wörishofens Kochverein gehört zu den treuesten Unterstützern der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Die Idee entstand 1994 durch den damaligen ersten Vorsitzenden des Kochvereins, Erich Hausschmid. Diesmal haben sie rund 80 Kilogramm Spargel geschält, zu je 500 g verpackt und an die Kunden verkauft. 350 Euro kamen am Ende für die Kartei der Not zusammen.

Lesen Sie dazu auch