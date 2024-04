Bad Wörishofens Kolpingsfamilie ist enorm gewachsen

Viele Menschen wollen sich bei der Kolpingsfamilie Bad Wörishofen engagieren. Deshalb war auch die Suche nach Vorstandsmitgliedern diesmal kein Problem.

Bad Wörishofens Kolpingsfamilie ist wieder fest auf Kurs. War es vor drei Jahren noch etwas schwierig gewesen, einen neuen Vorstand zu finden, so wurde diesmal schnell deutlich, das sich viele Menschen in dem aktiven Verband engagieren wollen. Die Kolpingsfamilie ist enorm gewachsen.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde Alois Kistler als Vorsitzender ebenso einstimmig wiedergewählt, wie seine Vorstandsmitglieder Barbara Mock als Schriftführerin, Felix Kistler als Kassenwart und Marion Böhmer-Kistler als Geistliche Begleitung. Auch die sieben Beisitzerinnen und Beisitzer Angelika Diepold, Ilse Filser, Christian Lang, Klaus Leinsle, Julia Trommer, sowie Dieter und Rosemarie Wohlschlegel erhielten wieder das Vertrauen der 45 anwesenden Wahlberechtigten. Auch die beiden Fahnenträger Bernd Moser und Fritz Fürst üben ihre Tätigkeit weiter aus. Neu sind somit nur die beiden Kassenprüfer Lukas Wolf und Gertrud Dein.

Bad Wörishofens Kolpingsfamilie hat viel Geld gespendet

Bad Wörishofens Kolpingsfamilie hat inzwischen 210 Mitglieder, während es 2003 nur 129 waren. Stolz kann die Kolpingfamilie auf ihre Spenden sein. So gingen in diesen drei Jahren unter anderem 3550 Euro an die Tafel in Bad Wörishofen, 2065 Euro an die Kolping-Geisenberger-Stiftung und 1400 Euro an das Patenkind in Ruanda, also insgesamt rund 7000 Euro. Nachdem das Patenkind inzwischen auf eigenen Füßen steht, kommt nun der 11-jährige Olivier Niyonkuru als neues Patenkind in diesen Genuss. Als Sachspenden kommen die umfangreichen Schuhaktionen (244 Kartons für 3802 Kilogramm Schuhe), das Sammeln von 67 Kilogramm gebrauchter Brillen, die Aktion „Aktion Schutzengel“ mit 13 Kilogramm alter Handys und stolzen 99,4 Kilogramm an Briefmarken dazu.

Erlöse erzielte die Kolpingfamilie neben den Beiträgen hauptsächlich durch den Einsatz beim Stadtfest oder durch die Nikolausaktionen. 63 Veranstaltungen wie Vorträge, Ausflüge, Wallfahrten oder Radtouren gehörten ebenfalls zum Angebot.

Lesen Sie dazu auch