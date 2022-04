Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Kurorchester setzt den Schlussakkord

Plus Nach 30 Jahren endet die Ära von Musica Hungarica in Bad Wörishofen. Zum Abschied gibt es nur Lieblingsstücke – und viel Lob.

Von Maria Schmid

„Abschiednehmen tut so weh, wenn sich zwei, wie wir, so lieben.“ Das sang einst Camilla Corren. In Bad Wörishofen müssen sich Einheimische und Kurgäste von „ihrem“ Kurorchester Musica Hungarica verabschieden, ausgerechnet im 30. Jahr des Bestehens.

