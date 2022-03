Bad Wörishofens Kurorchester spielt nicht weiter

Plus Nach der Kündigung kommt es zum endgültigen Bruch zwischen "Musica Hungarica" und der Stadt Bad Wörishofen. Der Orchesterchef beleuchtet erstmals die Hintergründe der Entscheidung.

Die Kurstadt Bad Wörishofen verliert ihr beliebtes Kurorchester. Das steht nun fest. Dabei hätte „Musica Hungarica“ in wenigen Tagen das 30-jährige Bestehen feiern können. Orchesterchef Zsolt Gazsarovszky schildert, wie es zu dem Bruch kam.