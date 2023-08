Bad Wörishofens Mehrgenerationenhaus drohen neue Geldsorgen

Bad Wörishofens Mehrgenerationenhaus ist schon unterfinanziert. Nun stemmt sich die Koordinatorin Barbara Knoll gegen eine geplante Mittelkürzung.

Bad Wörishofens Mehrgenerationenhaus (MGH) drohen Abstriche. Grund dafür ist eine geplante Kürzung der Fördermittel des Bundes. MGH-Koordinatorin Barbara Knoll wehrt sich dagegen, weil das Haus ohnehin bereits unterfinanziert sei. Unterstützung erhält sie jetzt vom Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke.

Das Bundesfamilienministerium will die Mittel für die 530 Mehrgenerationenhäuser bundesweit ab 2024 von derzeit 40.000 Euro pro Jahr auf 38.000 Euro pro Jahr reduzieren. Das mag nicht viel erscheinen, sagt Knoll. Allerdings stelle diese Kürzung vor dem Hintergrund der ohnehin bestehenden Unterfinanzierung eine weitere spürbare Belastung dar, erklärte sie. Schon die Erhöhung des Mindestlohns habe dazu geführt, dass das Budget knapp wurde und die Stunden der beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen in Bad Wörishofen gekürzt werden mussten, berichtete Knoll. Wenn der Bund nun weiter Mittel kürze, sei man gezwungen, genau hier weiter den Rotstift anzusetzen.

Diese Folgen hätte eine Mittelkürzung für das Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen

Dies bedeute, dass die beiden Mitarbeiterinnen in der Verwaltung Knoll und ihrem ehrenamtlichen Team noch weniger Stunden pro Woche als bisher zur Seite stehen. Eine solche Stundenreduzierung gehe aber auf Dauer zu Lasten von Qualität und Umfang der Angebote, macht Knoll klar. "Diese Streichung hat eine fatale Signalwirkung", sagt dazu Stracke. "Anstatt den Häusern in den derzeit schwierigen wirtschaftlichen Zeiten mit Inflation und enormen Kostensteigerungen vor allem im Bereich der Energiepreise den Rücken zu stärken und ihnen Planungssicherheit für ihre wichtige ehrenamtliche Arbeit zu geben, wird ausgerechnet hier der Rotstift angesetzt", betonte der Abgeordnete, der arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag ist, in einer Pressemitteilung.

Das Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen hatte zuletzt Ausgaben von 85.000 Euro

Das MGH Bad Wörishofen müsse außerdem die gestiegenen Preise, im Bereich der Energie- und Betriebskosten kompensieren. Im Jahr hat die Einrichtung in der Kneippstadt Ausgaben in Höhe von rund 85.000 Euro zu stemmen. Bisher wurden 40.000 Euro vom Bund sowie 10.000 Euro aus der Kofinanzierung der Stadt und des Freistaats bestritten. Die verbleibenden 35.000 Euro muss das MGH in Bad Wörishofen selbst aufbringen. Rund 250 Mitglieder beteiligen sich daran mit einem Jahresbeitrag von jeweils 15 Euro. Beim Rest sei man auf Spenden und weitere Geschäftsideen angewiesen.

Einen großen Teil der Finanzierung müssen die Unterstützer des Mehrgenerationenhauses Bad Wörishofen aufbringen

So ist Barbara Knoll neben allem anderen rund um die Organisation des MGH immer auch damit beschäftigt, neue Projekte und neue Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln, wie sie berichtete. So werden aktuell Räume für Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine vermietet. Die angekündigte Kürzung der Bundesmittel sei ausgesprochen bitter und hätte Auswirkungen auf das Miteinander vor Ort. "Das trifft erneut jene Personen am härtesten, die bereits über geringe Mittel verfügen und am meisten auf Hilfe, Unterstützung sowie Gelegenheiten zur Begegnung und Teilhabe angewiesen sind", erklärte Knoll nachdrücklich. Stracke will sich in den kommenden Haushaltsverhandlungen gegen die Kürzungen aussprechen. Ministerpräsident Markus Söder habe er gebeten, die Lücke nach einer Kürzung mit Mitteln des Freistaats zu schließen. "Gerade die Mehrgenerationenhäuser sind in den schwierigen vergangenen Jahren flexibel und engagiert eingesprungen und haben für gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt", sagt Stracke. "Die Folgekosten solcher Sparmaßnahmen werden deutlich höher sein." (mz)

