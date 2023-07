Bad Wörishofens Musikschüler vertonen Räuber Hotzenplotz

Der Räuber Hotzenplotz wird in Bad Wörishofen zum Musikstar. Möglich machen das Lehrkräfte und Studierende der Sing- und Musikschule.

Der Räuber Hotzenplotz ist eine der bekanntesten Figuren des Schriftstellers Ottfried Preußler. In Bad Wörishofen kommt er nun musikalisch auf die Bühne. Möglich machen das Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Sing- und Musikschule Bad Wörishofen.

Bad Wörishofens Musikschulleiter Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer ist schon gespannt auf den kommenden Dienstag. Am 27. Juni wird erstmals zu sehen und zu hören sein, was er sich da gemeinsam mit anderen Musikbegeisterten ausgedacht hat. Grundlage war ein Klavieralbum, das es bereits zum Buch über den Räuber Hotzenplotz gibt. Herrmannsdörfer hat die Stücke dann für jene Instrumente umarrangiert, die an der Musikschule Bad Wörishofen neben Klavier gelehrt werden. Geholfen hat ihm Markus Orf, ein Lehrer der Schule. Umgesetzt wird das Ganze dann von Lehrkräften und Schülern.

Der Räuber Hotzenplotz richtet sich auch als Musikstück in Bad Wörishofen vor allem an Kinder

Wie es klingt, kann sich jeder am Dienstag um 18 Uhr im Guggerhaus von Bad Wörishofen anhören. Der Eintritt ist frei. Die Aufführung wird etwa eine Stunde dauern und richtet sich vor allem an Kinder. Diese sollen erleben, welche Instrumente sie in Bad Wörishofen lernen können und man damit alles anstellen kann. Zur Musik gibt es auch eine Lesung. Johannes Wagner, der Rektor der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen, trägt zwischen den Stücken eine stark gekürzte Fassung von Preußlers Räubergeschichte vor.

