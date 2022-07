Bad Wörishofens Neubaugebiet hat planerische Tücken

Plus Nach Kritik von Landratsamt und Bürgern legt die Stadtverwaltung von Bad Wörishofen einen überarbeiteten Plan für das Baugebiet in Dorschhausen vor.

Das größte Neubaugebiet der Stadt Bad Wörishofen wird in Dorschhausen entstehen. Zuletzt hatte das Projekt allerdings zu einer kontroversen Diskussion geführt. Das Landratsamt hatte die Zufahrtslösung abgelehnt, im Ort gab es Befürchtungen, dass durch die Bauarbeiten die weithin bekannte Kalte Quelle versiegen könnte. Nun stellte die Verwaltung eine angepasste Planung vor, mit der Konsequenz, dass es weniger Bauplätze geben wird, als einst geplant.