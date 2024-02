Bad Wörishofens neue Abwassergebühren kommen auf den Prüfstand

Plus Grüne, SPD und ÖDP fordern von Bad Wörishofens Bürgermeister Welzel eine Neukalkulation der Abwassergebühren. Diese haben sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt.

Die neuen Abwassergebühren von Bad Wörishofen werden Stadtverwaltung, Stadtrat und die Bevölkerung wohl noch eine ganze Weile beschäftigten. Grüne, SPD und ÖDP hatten mit ihrem Antrag im Stadtrat am Mittwochabend Erfolg. Die Freien Wähler bleiben ebenfalls an dem Thema dran und teilten nach der Sitzung mit, ihr Antrag auf Aufhebung des Gebührenbeschlusses bleibe bestehen. Dieser Beschluss kurz vor Weihnachten hatte dazu geführt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen seit dem Jahresbeginn fast doppelt so viel für das Abwasser bezahlen müssen, wie bisher.

Der Beschluss zu den Abwassergebühren habe in der Stadt hohe Wellen geschlagen, sagte Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer im Stadtrat. Es seien "eine Reihe von Unklarheiten und Fehlinformationen aufgetaucht", die geklärt werden müssten. Zudem habe jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch darauf, die Kalkulation der Gebühren nachvollziehen zu können.