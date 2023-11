Bad Wörishofens neuer evangelischer Prädikant ins Amt eingeführt

Christoph Lescheticky ist der neue Prädikant in Bad Wörishofens Erlöserkirche. Er wurde in Nürnberg dafür ausgebildet.

In Bad Wörishofens Erlösergemeinde ist ab sofort Christoph Lescheticky als Prädikant im Einsatz. Er wurde im Rahmen eines Gottesdienstes in sein neues Amt eingeführt.

Lescheticky studiert in München evangelische Theologie und arbeitet seit Jahren ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde mit, unter anderem ist er aktives Mitglied im Kirchenvorstand. Nachdem er die Prädikanten-Ausbildung am Gottesdienstinstitut in Nürnberg erfolgreich abgeschlossen hat, führte Dekanin Claudia Schieder ihn in Bad Wörishofen in sein Amt ein. Assistiert haben ihr dabei Christoph Schneider und die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Kerstin Steinsberger.

Das sind die Aufgaben des neuen Prädikanten in Bad Wörishofen

Im Rahmen seines neuen ehrenamtlichen Dienstes ist Christoph Lescheticky nun berechtigt, Gottesdienste und Abendmahlsfeiern in der Gemeinde zu halten. Beim Kirchenkaffee im Anschluss konnte die Gemeinde Christoph Lescheticky näher kennenlernen. (mz)

