Bad Wörishofen

08:00 Uhr

Bad Wörishofens Polizei knöpft sich Unfallflüchtige mit neuen Methoden vor

Unfallfluchten sind ärgerlich für die Betroffenen, denn nur ein geringer Anteil der Fälle kann geklärt werden. Das will die Polizei Bad Wörishofen nun mit modernsten Methoden verbessern.

Plus Bad Wörishofens Polizeichef vermutet hinter Unfallfluchten auch eine hohe Dunkelziffer an Alkoholunfällen. Ein Experte soll jetzt helfen, die Taten aufzuklären.

Von Markus Heinrich

Die Zahl der Verkehrsunfälle hat im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen wieder zugenommen. Dabei waren im vergangenen Jahr auch zwei Todesopfer zu beklagen. Zudem häufte sich ein Schaden von rund 1,9 Millionen Euro an. Bad Wörishofens Polizeichef Robert Stephan kündigt einen erhöhten Kontrolldruck an. Weil auch Unfallfluchten ein immer größeres Problem werden, will Stephan künftig mit der Hilfe eines Experten mit modernsten Methoden auf die Tätersuche gehen.

